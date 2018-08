El Chelsea guanya el duel londinenc a l'Arsenal (3-2)

Tres jugadors espanyols van contribuir en la victòria del Chelsea de Sarri davant del seu rival de la ciutat, l'Arsenal d'Unai Emery, per un ajustat 3-2. Un gol de Pedro al minut 9, un altre de Morata, al 20, i un de Marcos Alonso al minut 81 van ser suficients per tombar un Arsenal que ha encaixat dos derrotes consecutives i que no ha sumat cap punt. Els gunners van ser capaços de neutralitzar els dos primers gols dels locals just abans del descans gràcies a Mkhitarayan i Iwobi. A la represa, però, els blues van ser superiors i van sentenciar al final. El Tottenham de Pochettino va patir més del compte per sumar els tres punts enfront d'un lluitador Fulham (3-1). Els locals van posar-se per davant gràcies un gol de Lucas just abans del descans. A la represa, Mitrovic va empatar per als visitants, però de nou els locals van sumar els tres punts amb dos gols, obra de Trippier i de Harry Kane. El Leicester va imposar-se per un còmode 2-0 davant del Wolves, tot i jugar mitja hora amb deu homes per l'expulsió de Vardy. L'Everton va patir per superar el Southampton (2-1), el Bournemouth va remuntar per guanyar al West Ham (1-2) i el Cardiff va empatar a zero gols contra un Newcastle que va fallar un penal a l'últim minut.