Una cistella als darrers segons deixa l'equip estatal de Mulió sense l'or

La selecció espanyola sub-16, amb l'olesà del Barça Lassa Pol Mulió a les seves files, va caure per la mínima davant Croàcia en la final de l'europeu de la categoria, que es va jugar a la ciutat Sèrbia de Novi Sad. Tal com va passar en la semifinal davant Turquia, Mulió no va jugar en tot el partit.

En els primers deu minuts els croats van fer una millor sortida i van obtenir cinc punts de diferència al final del mateix (19-14). En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa. Els jugadors espanyols van cometre massa pèrdues de pilota i van estar molt desencertats en el llançament exterior (només van anotar dos dels quinze triples que van intentar). Del bàndol rival, que jugava amb molta més soltesa, va destacar el madridista Boris Tisma, que va anotar 19 punts només a la primera part. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb vuit punts de marge per als balcànics (37-29).

En la segona meitat, el matx va entrar en el terreny d'un equip estatal que va pressionar en defensa i va dominar amb claredat el rebot. Això va fer que s'arribés al final del tercer quart amb només tres punts de desavantatge per Espanya (55-52). En el darrer període, els jugadors dirigits per Javi Zamora van capgirar el marcador i van obtenir una renda de sis punts quan faltaven cinc minuts per al final. Però Croàcia no es va rendir i va tornar a empatar el duel al darrer minut. En aquest moment, va aparèixer la figura de Roko Prkacin, que va ser designat millor jugador del torneig, i amb una esmaixada contundent va avançar de nou el seu equip. Poc després, Héctor Alderete, de l'Estudiantes, va anotar un gran triple per posar els espanyols un punt per sobre. Però Prkacin encara no havia dit la darrera paraula, i en els últims cinc segons va anotar una cistella massa senzilla per donar l'or al seu país.