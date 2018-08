El Joanenc cau eliminat en mans d'un Catllar més rodat

El Joanenc va caure eliminat de la Copa Catalunya amateur després de no poder superar un Catllar més rodat. El conjunt entrenat per Marc Viladrich va disputar un partit molt intens, però la falta de ritme (només una setmana d'entrenaments) va fer que els visitants aprofitessin la superioritat pel que fa a minuts acumulats a les seves cames per imposar-se per 0-2 i accedir directament a la gran final de la Copa Catalunya amateur.

Els groguets van començar amb mal peu el partit i al minut 3 anaven a remolc en el marcador. Els bagencs es van veure sorpresos per una típica jugada del conjunt del Catllar. Els visitants, amb la incorporació profunda del lateral dret, van aconseguir posar una gran centrada a l'àrea i el jugador Rull va aprofitar un rebot per enviar la pilota al fons de la xarxa. Tot i el gol encaixat, l'equip de Viladrich va reaccionar bé i va començar a proposar futbol. Ambdós equips van entrar en una dinàmica on cap conjunt era capaç de dominar. Es van veure alternances en el joc, però sense gaudir d'ocasions clares de perill. Els groguets van pressionar abans del descans per intentar empatar, però no van estar encertats de cara a porteria.

A la represa, els locals van anar a totes i es van fer amb el control absolut del joc. Tot i el domini, els de Viladrich eren incapaços d'inquietar la porteria defensada per Amores. Al minut 61, el conjunt del Catllar va aprofitar una nova errada defensiva dels locals per encarrilar la semifinal. Un malentès entre el lateral esquerre del Joanenc i el seu central va provocar una falta lateral a favor del Catllar. En aquesta falta i en una segona jugada, els visitants posaven el 0-2.

Tot i les adversitats, els locals van abaixar els braços i van acorralar els jugadors visitants al seu camp. En els darrers minuts els groguets van pressionar constantment, però sense estar encertats de cara a gol. El tècnic local, Marc Viladrich, sense cap mena d'excusa, comentava al final del partit que «tan sols portem una setmana entrenant i només hem disputat un partit. Ens hem topat amb un rival molt més rodat».