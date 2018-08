El Madrid provarà d'oblidar la Supercopa contra un Getafe invicte aquesta pretemporada

El Reial Madrid inicia aquesta nit (22.15 hores) el seu periple a la lliga amb un duel contra el Getafe que, a priori, hauria de ser assequible però que potser no ho és tant per les dinàmiques de tots dos equips. Els blancs arriben al partit després de caure contra l'Atlètic a la Supercopa d'Europa per 2-4 i el conjunt de Pepe Bordalás ho fa després d'havers-se mantingut invicte en la pretemporada.

És probable que Lopetegui faci un equip força titular, amb la tornada de Modric a l'onze inicial, segurament en detriment d'Asensio. Caldrà veure si Courtois debuta a la porteria o segueix jugant Keylor Navas. Per al Getafe, que no ha jugat contra cap equip de la màxima categoria en aquesta fase de preparació, és temps d'acoblar tretze cares noves a un equip amb un gran poder rematador.

La jornada dominical veurà el retorn d'un clàssic i l'estrena d'un nouvingut. A les 18.15 hores, l'Osca debuta a Primera al camp de l'Eibar, en un duel d'equips blaugrana i l'estrena de Leo Franco com a entrenador aragonès. A les vuit del vespre, el Rayo Vallecano retorna a l'elit amb pocs canvis a la plantilla contra un Sevilla ja rodat per la participació europea.