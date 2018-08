Núria Marquès s'ha de conformar amb la plata en els 400 metres lliures

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès només va poder ser segona en la final dels 400 metres lliures en la categoria S-9, un bon resultat, la cinquena medalla en la seva participació en els campionats continentals que s'estan disputant a Dublín, però una decepció tenint en compte que, en aquesta prova, és campiona mundial i paralímpica.

Una de les seves grans adversàries en aquests campionats, la britànica Toni Shaw, a qui s'havia imposat el dia abans en els 200 metres estils, la va derrotar aquest cop en unes darreres piscines en què l'esportista del Baix Nord va començar a notar, segurament, tot l'esforç que està duent a terme en aquests campionats.



Bon inici, final decebedor

Marquès havia guanyat la seva sèrie del matí, amb una marca de 5.09.99, que havia estat la millor de totes les participants i gairebé tres segons més destacada que la de Shaw, que havia vençut en l'altra semifinal.

Tal com havia succeït en la majoria de les quatre proves anteriors en què totes dues esportistes s'havien enfrontat, va ser l'anglesa la que va començar marcant el ritme, però en els 300 primers metres la distància no era superior al segon. Semblava que la castellvinenca tenia controlada la situació i que podria sorprendre la seva rival gràcies a un final que ja havia demostrat en la jornada de divendres. Aquest cop, però, els cent metres finals van ser fatals per a la catalana. Shaw va fer dues piscines en 34 segons llargs, en lloc dels 36 que havia invertit per fer les anteriors, mentre que Marquès no era capaç de rebaixar aquest registre. Al final, Shaw va vèncer amb un temps de 4.42.43, amb 4 segons i 22 centèsimes de diferència respecte dels 4.46.65 de Núria Marquès. La tercera posició, a un món de distància, va ser per a l'hongaresa Zsofia Konkoly, a gairebé vint segons de la vencedora de la prova.



Tres bales per finalitzar

Després del resultat d'ahir, Núria Marquès acumula dos ors, dues plates i un bronze en cinc proves, i encara n'hi falten tres més que haurà de nedar avui. A les sis de la tarda, afrontarà els 100 metres braça, una especialitat que fins fa poc li ocasionava molts maldecaps, sobretot en les competicions d'estils, i que ha millorat darrerament. Al cap d'una hora, afrontarà els 50 metres lliures, una cursa potser massa curta per a les seves característiques. Finalitzarà amb els 4x100 metres estils de 34 punts, la darrera competició de tot el campionat.