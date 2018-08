Agüero, amb un hat-trick, lidera la plàcida victòria del Manchester City

El Manchester City va aconseguir una plàcida victòria a casa per 6-1 davant el Huddersfield Town, en un duel en què l'argentí Sergio Agüero va aconseguir un hat-trick.

El conjunt dirigit pel tècnic santpedorenc Pep Guardiola va encarrilar molt d'hora el seu triomf davant un dels candidats al descens a la Premier League. Agüero va obrir el marcador al minut 25, després de rebre una passada llarga del porter local Ederson i regirar-se fins a driblar el porter contrari i marcar amb una vaselina. Tot seguit, el davanter brasiler Gabriel Jesus, després d'una gran jugada del seu company Benjamin Mendy pel costat esquerre, va anotar el 2-0, i poc després el mateix Agüero, aprofitant un error del porter visitant Ben Hamer, va fer el tercer i va marcar una distància important en només 35 minuts de partit.

Jon Gorenc Stankovic va retallar distàncies just abans del descans (3-1), en reblar una pilota llarga treta de banda i que havia estat pentinada al cor de l'àrea d'Ederson. Però això va ser un miratge, perquè el Huddersfield es va veure desarborat un altre cop en la segona meitat. El mitjapunta David Silva va fer el 4-1 al minut 48 amb un magistral llançament de falta directa, abans que Agüero fes el seu particular hat-trick, al 75. Una diana en pròpia porteria del defensa Terence Kongolo, després d'una internada de Leroy Sané per la banda esquerra, va tancar la golejada del conjunt de Manchester (6-1).



Derrota del United a domicili

Un altre dels favorits per endur-se el títol de la Premier, el Manchester United, va caure derrotat al camp del Brighton (3-2). Els jugadors dirigits per José Mourinho van fer una primera part molt fluixa, i els locals ho van aprofitar per fer els dos primers gols en només dos minuts, obra de Murray i Duffy. Al minut 34 Lukaku va retallar distàncies, però al 44 Gross va fer el 3-1 en transformar un penal. En la segona meitat, l'equip de Manchester va mostrar una mica d'amor propi, però no va fer el futbol suficient per esborrar del partit un Brighton que va sumar els tres punts. Només Pogba, al minut 95 i de penal, va poder marcar per un United que segueix donant males senyals.

En l'altre partit que es va disputar ahir, el Watford va superar per 1-3 el Burnley. Andre Gray va avançar el conjunt visitant als 3 minuts, però James Tarkowski va neutralitzar de seguida aquest desavantatge. Poc després d'iniciar-se la segona part, Troy Deeney i Will Hughes van certificar el triomf del Watford.

Avui a partir de les 21 hores es tancarà la segona jornada de la competició amb el matx que enfrontarà el Crystal Palace davant el Liverpool, un altre dels equips més potents de la Premier.