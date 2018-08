La Balconada obté un treballat triomf davant d'un combatiu Fruitosenc

La Balconada va superar per la mínima un Fruitosenc que va competir en moltes fases del joc i que no va abaixar els braços en cap moment. Ambdós equips van disputar un duel molt anivellat on les defenses es van imposar als atacs durant la primera meitat. El conjunt manresà però va aconseguir obrir la llauna en el marcador amb un gol al minut 16 de partit.

Amb aquest mínim favorable als visitants es va arribar al descans. A la represa els jugadors locals van avançar línies i van començar a crear més perill. El conjunt local va aconseguir empatar a vint minuts del final. Els jugadors visitants però no es van conformar amb l'empat i van intentar-ho en els darrers compassos fins que a sis minuts de la fi, van trobar el premi del gol amb el definitiu 1-2.