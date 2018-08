El Berga imposa la seva categoria i fa una maneta a un inofensiu Súria

El Berga va golejar còmodament el Súria i va imposar la seva categoria (Segona) enfront d'un rival (Tercera) que no va crear gens de perill a la porteria defensada per Porcel.

La primera aproximació clara de perill va ser per als suriencs, que al minut 12 van rebre un potent xut que va sortir fregant el pal. En la següent jugada, Torner va ser capaç d'inaugurar el marcador i posar l'1-o a favor dels locals. Els berguedans gradualment van anar imposant el seu domini i van començar a ser superiors. Al minut 25, Bertrans des de fora l'àrea va augmentar les distàncies per al conjunt entrenat per Joan Prat.

El mateix Bertrans 7 minuts més tard va fer un autèntic golàs amb gran vaselina per sobre del porter visitant, Marc Rivera. Es va arribar al descans amb aquest favorable 3-0 per als jugadors de Berga. A la represa, la dinàmica no va canviar i els entrenadors van fer molts canvis a les seves files. Ambdós equips van abaixar el ritme de joc i cap conjunt no va ser capaç d'inquietar les porteries rivals. El conjunt visitant va gaudir d'una nova i bona oportunitat per marcar gol al minut 69, però la pilota va sortir per sobre del travesser. En els darrers 20 minuts, els homes de Joan Prat van tornar a incrementar la seva intensitat i al minut 73 Sergi Ruiz va sentenciar definitivament l'enfrontament amb el 4-0. Dos minuts més tard, els suriencs van cometre un clar penal i el mateix Sergi Ruiz no va perdonar i va arrodonir la golejada amb el definitiu 5-0.



Dos partits abans de començar

Abans d'arrencar una nova temporada a la Segona Catalana, l'equip entrenat per Joan Prat disputarà aquesta setmana la Copa Cor de Catalunya a Sant Joan de Vilatorrada. Demà els berguedans es veuren les cares a les 21.00 h de la nit davant de l'Avià. El dijous 23 d'agost el Berga disputarà el seu possible darrer partit de la pretemporada davant del Sallent a les 21.00 h. Els jugadors berguedans, si són capaços de guanyar els seus respectius partits i arribar a la final de la Copa Cor de Catalunya, encara tindrien un partit més en la gran final el dissabte 25 d'agost a les 20.30 h de la nit.