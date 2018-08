El director de Comunicació del Palamós carrega contra el CE Manresa

El director Comunicació del Palamós CF, Pere Subirana, ha reaccionat de forma airada a Twitter davant la negativa del CE Manresa de jugar un partit contra els gironins al·legant que li volien cobrar entrada i ha titllat el club manresà de "jeta" i "caradura".

"En 30 anys en el futbol no havia vist mai la jeta i la caradura d'un rival de pretemporada com el @CdEManresa dient que; "o els nostres aficionats entren gratis o marxem". L'entrada costava 10 €. Els aficionats quan és desplacen paguen. Quina vergonya" va piular anit Subirana. I va afegir: "pensaven que el Palamós s'arronsaria i s'han trobat amb una junta directiva forta i coherent que no s'ha acollonit el més mínim davant el xantatge".

El partit s'havia d'haver disputat hores abans com a preparació per a la lliga de Primera Catalana. Es va suspendre, però, per la negativa dels bagencs a acceptar les condicions de la junta directiva empordanesa, que volia cobrar entrada als acompanyants de l'expedició manresana. Així, a l'hora d'entrar al Nou Estadi de Palamós, es va voler cobrar una entrada al públic que havia viatjat amb l'equip, format per familiars i membres de la junta directiva blanc-i-vermella. Davant d'aquesta situació, totalment inèdita en partits d'aquest tipus, els manresans es van negar a disputar el partit i van decidir tornar cap a casa.

Segons sembla, la junta directiva del Palamós es troba en una situació complicada, amb una oposició que vol aconseguir que deixi el seu lloc i uns dirigents que s'hi neguen. No és l'única actuació d'aquest tipus que ha dut a terme darrerament el degà del futbol català i aquest fet, ahir, va provocar que el Manresa es plantés i no vulgués jugar el partit de pretemporada.

El propi Pere Subirana, en piulades posteriors, va reconèixer que el Palamós té mala relació amb el CE Manresa. "Varem mantenir un litigi pel traspàs d'Epitié al Real Madrid, un per un canvi d'horari (van tenir que venir a jugar a les 9 del mati) i ara les entrades", va detallar.