«Em podria haver consolidat a Segona B»

Ahir al vespre, a les vuit, va arrencar la primera jornada del nou curs de la Tercera Divisió, a l'estadi andreuenc Narcís Sala. El timó del mig del camp de l'equip visitant, l'Associació Esportiva el Prat, el va dirigir, per quarta temporada consecutiva, tot un clàssic de la categoria, el bagenc Gerard Puigoriol, Putxi.

La seva llarga vinculació al Prat està lligada a la continuitat del tècnic Pedro Dólera?

La seva confiança és un factor important. Després de la meva tercera temporada al Manlleu, l'estiu del 2013, em vaig plantejar que potser era el moment de tancar un cicle. Havíem disputat el play-off d'ascens a Segona B per segon curs seguit i era molt difícil tornar a repetir-ho. Però vaig decidir continuar per un sentiment de pertinença. Per Nadal, em va trucar Pedro Dólera per dir-me que la temporada següent em volia al seu equip, fos quin fos i jugués a Tercera o Segona B.

Aquesta, doncs, va ser la clau del seu fitxatge per l'Europa.

El tècnic pratenc va rebre una oferta de renovació dels escapulats tot i no assolir l'ascens a Segona B. La meva etapa a Manlleu havia acabat i jugar a l'Europa suposava fer-ho en un club amb característiques d'entitat professional. L'estudi dels oponents que feien els entrenadors era equiparable al d'un equip professional. A més, teníem l'objectiu de tornar a jugar el play-off d'ascens.

Aterrar a l'Europa el va ajudar a progressar com a jugador?

Així va ser. Ara ja no n'hi havia prou amb defensar bé, córrer i recuperar pilotes. Pedro Dólera volia que els seus equips dominessin els partits. La seva exigència em va fer créixer com a futbolista, sobretot a l'hora d'atacar.

Van jugar les fases d'ascens però no van poder superar l'extremeny Jerez de los Caballeros.

Vam empatar sense gols al Nou Sardenya i, a Extremadura, no vam saber adaptar-nos a l'estat d'una gespa natural que no permetia el joc combinatiu. L'entrenador va decidir finalitzar la seva estada a l'Europa i va oferir a tres jugadors, a Javi Lara, Ignacio Rosillo i a mi, acompanyar-lo al Prat, el seu nou projecte. Tothom en va parlar meravelles, del club pota blava, i hi vaig accedir.

Només va estar un curs a l'Europa, però van guanyar la Copa Catalunya.

Aquest és un dels meus millors records futbolístics. Vam eliminar al Barça B, al Sabadell i vam der-rotar a la final el Girona, llavors equip de Segona A, per 2 a 1. Em va pertocar assumir el marcatge de Jandro, un jugador a qui admirava. Va ser una nit inoblidable.

Per fi, amb el Prat, tot i jugant la seva quarta fase d'ascens, se li van obrir les portes de Segona B.

L'entitat pratenca és exemplar a nivell estructural. Els seus directius són persones properes, compromeses i complidores que ofereixen un tracte excel·lent als jugadors. Aquell curs, la temporada 2015-16, l'equip jugava tan bé, dominava els partits amb tanta suficiència, que els oponents s'empetitien. Teníem la sensació que ningú no ens podria vèncer. Mai m'he sentit tan superior sobre un camp de futbol. Només vam perdre dos partits, vam ser primers i vam superar l'Osasuna B al play-off.

La següent va ser la seva única temporada a la categoria de bronze. No va rebre ofertes d'altres equips després del descens?

Sí, el Llagostera i el Terrassa em van voler fitxar l'estiu passat, però m'exigien dedicació a jornada completa, quan ara tinc una feina que m'apassiona. Sóc enginyer mecànic i treballo per a FlexLink Systems, una multinacional sueca especialitzada en la fabricació de cintes transportadores per unir les diferents màquines que conformen la cadena de producció d'una fàbrica. Pertanyo a l'àrea de gestió de projectes, l'àmbit de l'enginyeria que més m'atrau.

Per tant, només es planteja integrar-se en projectes futbolístics compatibles amb la feina.

Aquest estiu he tornat a rebre un parell d'ofertes interessants, però el Prat també volia la meva continuïtat i el club em facilita compaginar les meves dues passions, el futbol i l'enginyeria. Per això he optat per renovar. A més, després d'un any de transició, el nostre repte és tornar a jugar el play-off d'ascens, tot i que per pressupost i plantilla, Llagostera, Sant Andreu, Terrassa i l'Hospitalet són els grans favorits.

Creu que podria ser un jugador determinant a Segona B?

Hem podria haver consolidat a Segona B si hagués sorgit aquesta possibilitat en el moment oportú. El futbol professional m'ha requerit quan ja tinc una feina que m'omple. Tot i això, als 27 anys, vull seguir gaudint del futbol competitiu tants anys com pugui.

El seu compromís amb la selecció catalana amateur és vigent, a hores d'ara?

Hi jugo des de la temporada 2011-12. Pertànyer a la selecció ha estat una experiència increïble. Vam guanyar dues vegades la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA i vam ser subcampions d'Europa el 2013, al Vèneto, quelcom irrepetible. Si puc compatibilitzar-ho amb la feina, hi continuaré.