Fernando Alonso perd les Sis Hores de Silverstone després de la desqualificació dels Toyota

L'espanyol Fernando Alonso, el suís Sebastien Buemi i al japonès Kazuki Nakajima, que havien guanyat, a bord del cotxe número 8 de l'equip Toyota Gazoo Racing, les Sis Hores de Silverstone, disputades aquest diumenge en el citat circuit anglès, han estat desqualificats, segons ha anunciat la FIA (Federació Internacional de l'Automòbil).



Idèntica sort ha patit l'altre Toyota (el número 7), pilotat per l'anglès Mike Conway, el japonès Kamui Kobyashi i l'argentí José María 'Pechito' López, que havia quedat en segona posició, i que el seu resultat també va quedar anul·lat, en superar -igual que el vehicle d'Alonso i els seus companys-, la flexió màxima permesa en el fons pla del cotxe.



En el cas del cotxe 7 es tracta de sis mil·límetres, mentre que en el del 8 -el d'Alonso- són nou, per la qual cosa tots dos Toyota infringeixen l'article 3.5.6.d del reglament tècnic per LMP1 per a híbrids, segons indica el comunicat dels comissaris de la FIA.



Amb anterioritat, i per idèntic motiu, la FIA també havia informat de la desqualificació del Porsche número 91 de la sèrie LMGTE Pro de l'austríac Richard Lietz i de l'italià Gianmaria Bruni.



Amb la desqualificació de tots dos cotxes de Toyota -i tot esperant la possible apel·lació de l'escuderia nipona- s'endu la victòria en la categoria principal (la LMP1) de les Sis Hores de Silverstone el Rebellion Racing pilotat pel nord-americà Gustavo Menezes, el suís Thomas Beche i el francès Thomas Laurent, que inicialment havia estat tercer.



El següent vídeo de l'equip Toyota resumeix la carrera abans de conèixer-se la desqualificació:





A great scrap between two on-form car crews throughout the #6hSilverstone. Enjoy our highlights and some words from @alo_oficial pic.twitter.com/AH7WeaYxwH — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) 19 de agosto de 2018