El Gimnàstic fa mèrits però cedeix un empat a Andorra

El Gimnàstic de Manresa juvenil no va poder passar de l'empat a zero gols en la seva sortida a Andorra per enfrontar-se al primer equip andorrà que milita a la Primera Catalana.

L'equip entrenat per Ferran Costa va fer molts mèrits per endur-se la victòria però la falta d'encert en la finalització va permetre a l'equip tricolor empatar. Els andorrans van presentar-se en el duel amb moltes baixes i l'entrenador local no va poder comptar amb 7 dels seus jugador per compromisos internacionals. El conjunt bagenc va començar molt fort en els primers compassos. Els homes de Ferran Costa van gaudir d'un parell d'ocasions molt clares per inaugurar el marcador, però l'encert del porter local Xisco va impedir que el marcador es mogués. L'Andorra va saber aguantar les envestides per arribar al descans amb aquest resultat d'empat a zero gols.

A la represa, la dinàmica no va canviar i els jugadors de Ferran Costa van continuar pressionant i gaudint d'ocasions clares de gol. L'equip local, però, es mostrava tancat al seu camp i intentant sortir al contraatac per sorprendre els juvenils escapulats. Padilla va tenir la millor ocasió dels bagencs però el seu u contra u davant del porter Xisco va acabar amb la pilota a córner. Els andorrans van gaudir d'una bona oportunitat per sorpendre els manresans, però el cop de cap de Jordi va estevellar-se a la creueta del porter escapulat. Tot i l'ensurt, el Gimnàstic va continuar amb la mateixa tònica i en els darrers minuts els manresans van tornar a gaudir de dos ocasions molt clares per desfer l'empat en el marcador. Un xut de falta directe que el porter local va enviar a córner i un altre xut creuat que va estevellar-se al pal van ser les darrers oportunitats de què van gaudir els homes de Ferran Costa. El marcador ja no es va moure més i ambdós equips es van conformar amb l'empat.