Un Gironella més fresc supera amb solvència un Solsona molt fatigat

L'equip local va saber aprofitar aquesta situació per imposar el seu domini i no donar cap opció a un Solsona que va lluitar de valent i ho va intentar fins al darrer minut del partit. Els berguedans van disputar una primera meitat amb molt d'ordre i amb les idees molt clares a l'hora d'atacar i de col·locar-se damunt del terreny de joc. Els jugadors solsonins van portar més la iniciativa amb la possessió de la pilota, però els locals van saber aprofitar els contraatacs per fer mal en les accions ofensives. Al descans es va arribar amb un còmode 2-0 favorable al Gironella. A la represa, ambdós entrenadors van fer molts canvis i van entrar jugadors joves i el ritme del partit va baixar. Els jugadors visitants no van tenir cap opció en cap moment i a mitjan segona meitat el Gironella va aconseguir sentenciar amb el 3-0. A les acaballes, els jugadors del Solsona van recórrer al coratge i van ser capaços de marcar el gol de l'honor abans que l'àrbitre assenyalés la fi del partit amb el 3-1 final. Gironella i Solsona continuran inmersos en una dura pretemporada per arribar en forma a l'inici de lliga.