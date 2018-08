El Leipzig evita una nova sorpresa a la Copa alemanya

El RB Leipzig va aconseguir evitar una nova sorpresa a la Copa alemanya en remuntar i vèncer per 1-3 el Viktoria Colonia, de la quarta divisió del país. El Leipzig va arribar al descans per sota en el marcador, després que Timm Golley marqués pel Colonia als 39 minuts. Però els visitants van capgirar el duel a la segona meitat per mitjà de Yussuf Poulsen, Emil Forsberg i Jean-Kevin Augustin. D'aquesta manera, el Leipzig va evitar l'eliminació, no com l'Eintracht de Frankfurt, que dissabte va perdre per 2-1 amb l'Ulm.

L'Augsburg tampoc va tenir un matx senzill, ja que es va imposar per un mínim 1-2 a l'Steinbach Haiger de quarta divisió gràcies a una diana d'Andre Hahn al minut 65. El Fortuna de Düsseldorf, que va ascendir la temporada passada a la màxima categoria del futbol alemany, va apallissar per 0-5 el Rot Weiss Koblenz, mentre que el Hannovar va escombrar el Karlsruhe (0-6).

El Colònia, que va baixar a la Segona Divisió, va protagonitzar una de les golejades del dia, amb un 1-9 sobre el Dinamo de Berlín, que milita a la quarta categoria, amb quatre gols de Simon Terodde. El duel es va jugar en un Estadi Olímpic de Berlín amb menys de 15.000 espectadors. L'altra golejada, encara més escandalosa, la va protagonitzar el Borussia Mönchengladbach, que va derrotar per 1-11 el Hastedt.