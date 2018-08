L'equip estatal de Paula Fernández jugarà la final del mundial sub-20

La selecció espanyola femenina sub-20 de futbol, amb la santfruitosenca Paula Fernández a la convocatòria, s'ha classificat aquest dilluns per a la final del mundial de la categoria en derrotar l'amfitriona, França, per 0-1. Un gol de Patri Guijarro a l'inici de la segona part ha donat l'accés al partit decisiu a les espanyoles. Paula Fernández no ha jugat en aquesta semifinal.

Espanya s'enfrontarà a Japó en la final de divendres. Les nipones han derrotat per 0-2 Anglaterra i tindran l'oportunitat de venjar-se de les espanyoles de la derrota per 1-0 en la primera fase. Paula Fernández, jugadora del Màlaga, acumula dos europeus i un tercer lloc en un mundial de categories de base i aquest serà el seu quart podi internacional.