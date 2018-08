L'Igualada es mostra molt superior i venç a Guissona

L'Igualada va aconseguir un solvent triomf del camp del Guissona en un partit on els jugadors visitants van mostrar-se molt superiors i van imposar-se sense problemes. Ambdós equips van començar en els primers compassos molt igualats, els blaus, amb més possessió de la pilota, no trobaven la manera de fer mal a la defensa local. A la sortida d'un córner al minut 22, el visitant Giró va connectar una esplèndida rematada de cap per desfer l'empat en el marcador i posar al davant l'Igualada. Els homes de Moha van tenir un ensurt en una rematada de cap d'Oscar però una gran mà del porter visitant Alfonso, va enviar la pilota a córner.

Els igualadins no van afluixar i al minut 29 Just va estar a punt de situar el 0-2 després d'una gran passada d'Omar, però la gran intervenció del porter local va fer que el marcador no es mogués. Just abans d'arribar al descans Just va aprofitar un córner per donar més avantatge a l'Igualada just abans que l'àrbitre enviés ambdós equips al túnel de vestidors.

A la represa la dinàmica no va canviar i tan sols cinc minuts després Just, va aprofitar una greu errada defensiva del Guissona per encarrilar al partit amb el 0-3. Els jugador locals però no van perdre la cara al partit i tan sols tres minuts més tard Bernal va aprofitar la seva punta de velocitat per superar la defensa blava i retallar distàncies amb l'1-3.

En el tram final de l'enfrontament el joc es va endurir i el ritme del joc es va anar tallant. Els igualadins van gaudir d'un parell d'aproximacions per sentenciar definitivament el partit però els jugadors de Moha no van estar encertats. El marcador ja no es va moure més i l'Igualada va endur-se la victòria en el penúltim duel amistós de la pretemporada.