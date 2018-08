L'Organyà s'endú el triangular previ i jugarà la final de la Copa Pirineus contra el Tremp

Ahir es va disputar el triangular de la Copa Pirineus, que va tenir lloc a la Seu d'Urgell. Els conjunts que disputaven la copa van ser l'Organyà, el Coll de Nargó, la Seu d'Urgell, el Tremp i l'Oliana. La final que enfrontarà l'Organyà i el Tremp es disputarà el pròxim diumenge a les 18.00 h, a Organyà. El primer partit del triangular va ser la Seu d'Urgell-Organyà, el resultat final va ser d'empat a 1, un resultat just vist els 45 minuts del matx. Els locals, davant dels seus aficionats, van plantar cara a un rival de categoria superior, i es van endur un valuós empat. El segon matx va tornar enfrontar la Seu d'Urgell contra el Coll de Nargó. En aquest cas, els locals no van jugar tan bé, tot i que es van mostrtar superiors al rival, van aconseguir foradar la xarxa visitant en l'única ocasió que van tenir durant els 45 minuts. El tercer i darrer partit va enforntar l'Organyà i el Coll de Nargó, el duel va ser d'allò més igualat, però l'Organyà pels pèls va aconseguir anotar un solitari gol que els va donar el triomf i la possibilitat de passar a la gran final. Jugats els partits, la classificació indicava que la Seu d'Urgell i l'Organyà havien guanyat un partit i havien empatat l'altre, mentre que el Coll de Nargó havia perdut els dos. Per tant, per saber el finalista es va haver de disputar una tanda de penals entre els dos conjunts i desfer l'empat. Qui va estar més encertat a la sempre imprevisible tanda de penals va ser l'Organyà, i com a conseqüència jugarà la final el diumenge, davant dels seus aficionats, contra el Tremp, que va mostrar-se superior a l'Oliana.