El Madrid domina un Getafe poc perillós i no pateix gens

El Reial Madrid va tenir un plàcid inici de lliga i va derrotar un Getafe que no es va assemblar gaire al de la temporada passada tret del fet de donar puntades de peu a destemps força sovint. L'equip de Bordalás es va endur, de record per totes aquestes accions, set targetes grogues de la seva visita al Santiago Bernabéu.

El Madrid va apostar per Navas a la porteria i per Nacho al centre de la defensa, en detriment de Varane. A més, Modric encara no està en plena forma, mentre es discuteix la seva continuïtat amb els blancs, i Ceballos va ocupar el seu lloc a la medul·lar.

El Madrid va començar amb un Bale molt connectat. El gal·lès va rematar de cap al travesser al minut 15 i, cinc després, va protagonitzar una internada per la banda esquerra que va finalitzar amb una centrada que va tocar en Portillo. Soria va refusar malament i Carvajal, amb el cap i de primeres, va allotjar la pilota al fons de la porteria visitant.

El Madrid hauria pogut fer el segon poc després. El col·legiat va indicar penal sobre Sergio Ramos, però el VAR va dictaminar que Benzema estava en fora de joc a l'inici de la jugada.

A la represa, les coses no van canviar gens i una acció d'Asensio va acabar amb una assistència perquè Bale rematés al fons de la porteria i deixés el partit mig sentenciat. Tot seguit, el mateix Asensio va rematar al pal.

El Getafe va fer canvis, però no van donar resultat tret d'una acció en què Nacho va evitar una rematada a boca de canó d'Ángel. El Madrid, sense fer les ostentacions d'altres èpoques, va sumar els tres punts i inicia bé la lliga.

Avui serà el torn del seu botxí a la Supercopa, l'Atlètic de Madrid, que visitarà el València a les 20 hores. Dues després, l'Athletic rebrà el Leganés.