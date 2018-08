El Martorell deixa bones sensacions contra el Sant Cugat

Duel molt igualat entre dos equips que militen en categories diferents. El Martorell, que acaba d'ascendir a Segona Catalana, es va enfrontar al Sant Cugat, de Primera Catalana. El tercer partit amistós per als de Nualart va finalitzar tal com va començar, amb empat a zero, tot i així els del Baix Llobregat se'n van anar a casa amb sensacions positives, ja que van plantar cara a un equip de categoria superior i cada cop es veuen més preparats per al que serà una lliga dura. L'inici del partit va ser disputat, tots dos conjunts es volien tenir la possessió de la pilota per crear perill a l'àrea rival. Passat el quart d'hora de joc, els visitants van començar a dominar la possessió de l'esfèrica i s'apropaven a l'àrea del Martorell, però sense generar gaire perill. Tot i així els locals tampoc van poder gaudir d'ocasions en una primera meitat amb domini local, però sense transformar-ho en oportunitats clares, el resultat era el just. Els darrers 45 minuts el domini va ser d'un Martorell que es va sentir molt més còmode dins del terreny de joc, es va fer amb el domini de la pilota i va crear múltiples ocasions per tal de d'aconseguir avantatge. La defensa del Sant Cugat va estar encertada per aguantar les envestides locals i mantenir la seva porteria a zero, tot i que amb prou feines va generar perill en algun contraatac. Al final dels 90 minuts, el marcador reflectia taules, un resultat just en un partit on el ritme va ser frenètic.