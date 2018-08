Mil gols s'anoten més de pressa amb Messi

El ritme dels gols que anota el Barça a la lliga són com l'evolució de la població mundial, però al revés. El decreixement del temps que triga per marcar mil gols sembla exponencial. Si fem un resum d'aquestes anotacions-efemèrides, Marco Aurelio va fer el gol 1.000 el 1950. Feia 21 anys que s'havia disputat el primer partit de lliga; l'equip va trigar catorze anys a anotar el 2.000. El va fer Zaballa el 1964; i els blaugrana tardarien 18 anys més, fins al 1982, a aconseguir el 3.000. El va fer Quini, al Camp Nou contra el Castelló. Aquí es va produir una ralentització a causa d'uns anys foscos en què només es va guanyar una lliga. El 4.000 va arribar catorze anys més tard i el va anotar Guillermo Amor a València, el 1996. El lapse per veure el 5.000, el marcat per Leo Messi al Nou Sardinero l'1 de febrer del 2009, es va reduir mínimament a tretze anys. Dissabte, el mateix argentí va anotar el 6.000. Entre el de Santander i aquest, contra l'Alabès, només han passat nou anys i mig, el tram de temps més petit de la història. I Messi n'és el principal artífex.

És cert que ara hi ha més partits de lliga que els primers anys de la competició, però també ho és que hi ha hagut temporades amb més duels. En la 1986-87, per exemple, se'n van jugar 44, ja que la federació es va inventar un infaust play-off, i a meitat dels noranta hi va haver dues lligues de 42 jornades, ja que es va augmentar a 22 equips pels descensos administratius no consumats del Sevilla i del Celta. Tot i aquests detalls, sense Messi no s'explicaria el poc temps que ha passat entre el 5.000 i el 6.000, ja que ell ha anotat un de cada tres gols del Barça en aquest període.

Canvi de rol



Perquè si retrocedim al febrer del 2009, Messi encara jugava d'extrem en el primer any de Guardiola com a entrenador de l'equip, tot i que el gran rendiment de tot el grup aquella temporada havia provocat que arribés al duel amb 14 gols anotats a la lliga, igualant el seu màxim. A Santander en va fer dos, l'equip va remuntar el penal transformat per Zigic, i va seguir ferm cap al triplet. Messi acabaria aquella lliga amb 23 gols i resituat com a fals nou, la posició que canviaria la seva relació amb les porteries contràries, després de la victòria per 2-6 al Bernabéu.

En les següents temporades, Messi no ha baixat mai dels 25 gols a la lliga. Amb Ibrahimovic al costat en va anotar 34 i el primer any de Villa, en què hi va haver triomf a la Champions, 31. El seu gran moment va ser a la temporada 2011-12, amb uns 50 gols que semblen imbatibles per ningú. Curiosament, el Barça no va guanyar la lliga l'última temporada de Guardiola: va ser per al Madrid de Mourinho.

El ritme va seguir sent altíssim, amb 46 gols l'any següent i, tot i un sensible descens a 28 la temporada 2013-14, la pitjor seva dels darrers anys, amb Martino a la banqueta, va tornar a pujar a 43 l'any del segon triplet, ja amb Luis Enrique. Les últimes temporades ha anotat 26 gols, la seva xifra més baixa en la campanya 2015-16, i després 37 i 34. En aquest període ha assegurat cinc botes d'or al màxim golejador europeu i aquest exercici el va començar igual, anotant dos gols a l'Alabès. Tot i tenir 31 anys, ningú no s'atreveix a dir que no arribi al gol 7.000.