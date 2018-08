Núria Marquès s'endú tres metalls l'últim dia i tanca l'europeu amb vuit

Núria Marquès es va acomiadar per la porta gran de l'europeu paralímpic de Dublín en una última jornada en què es va penjar tres medalles, dues de plata en les proves dels 100 braça i en el relleu dels 4x100 estils de 34 punts, i una de bronze en els 50 metres lliures.

La nedadora de Castellví de Rosanes deixa així un pas gairebé immaculat per Dublín amb vuit medalles, dues d'or, quatre de plata i dues de bronze, el que suposa el millor registre personal en les competicions internacionals.

Ahir, Marquès va començar nedant la prova dels 100 braça, on va aconseguir la plata. L'or va ser per a la nedadora local Ellen Keane, quatre segons més ràpida que la catalana. El bronze va ser per a la grega Efthymia Gkouli.

Tot seguit, la castellvina es va apuntar el bronze en la prova dels 50 metres lliures, que va ser gua-nyada per la terrassenca Sarai Gascón. La plata va ser per a la portuguesa Susana Veiga.

Finalment, Marquès va nedar la darrera prova dels campionats, els 4x100 estils de 34 punts, on juntament amb Sarai Gascón, Isabel Hernández i Teresa Perales es van adjudicar la medalla de plata. L'or va ser per a les britàniques Alice Tai, Maisie Summers-Newton, Toni Shaw i Zara Mullooly. El bronze va ser per a l'equip de Dinamarca, format per Aaby Bast, Laura Martens Christensen, Mie Schackinger i Amalie Vinther.

Marquès tanca d'aquesta manera un europeu en què, no només ha aconseguit superar el seu rècord personal de medalles en una competició internacional, sinó que, a més, també ha aconseguit ser una dels tres esportistes que més metalls s'han penjat, amb un total de vuit. Els altres dos són la ucraïnesa Yelyzaveta Mereshko i l'italià Stefano Raimondi.

La darrera jornada d'aquesta competició va finalitzar amb tres ors per a l'equip espanyol: el ja citat de Sarai Gascón, el d'Óscar Salguero i el d'Israel Oliver.