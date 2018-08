Paula Fernández i el combinat estatal sub-20 es juguen un bitllet per a la final

La selecció espanyola femenina sub-20 de futbol, amb la santfruitosenca del Màlaga Paula Fernández a les seves files, disputa avui contra l'amfitriona França, a partir de les 19.30 hores (Gol), les semifinals del Mundial sub-20. El partit es disputarà a Gwened, a la Bretanya, regió que acull tot el campionat.

Les espanyoles arriben al partit davant de les franceses després de superar com a primeres un grup terrible, amb dues potències com el Japó i els Estats Units, amb triomf sobre les asiàtiques i un empat contra les nord-americanes, que van quedar eliminades. En els quarts de final, l'equip estatal va superar Nigèria per 2-1. Fernández va jugar deu minuts en la victòria per 1-0 sobre el Japó i deu més davant les africanes. El rival d'avui, França, va entrar a semifinals amb un triomf per la mínima contra Corea del Nord (1-0).

Abans del duel entre les amfitriones i Espanya es jugarà l'altra semifinal, que enfrontarà Anglaterra i Japó a les 16 hores. La novena edició del Mundial sub-20 tindrà un campió inèdit, ja que les tres seleccions que ja havien guanyat la competició anteriorment, les d'Estats Units, Alema-nya i Corea del Nord, ja estan eliminades.