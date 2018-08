El Reus no pot fer res per aturar Rubén Castro en el debut de Bartolo

El Reus va caure derrotat en el debut del tècnic urgellenc Xavi Bartolo a la banqueta del combinat vermell-i-negre. L'eficàcia del veteraníssim Rubén Castro, que ja té 37 anys, va ser un obstacle massa difícil de superar per als visitants ahir a l'Estadi de Gran Canària, en el darrer partit de la jornada de diumenge.

Així, Rubén Castro va obrir el seu compte golejador al minut 16 i el va tancar al minut 69. Aquest últim gol va arribar després d'una internada d'Álvaro Lemos per la banda dreta. Els reusencs no van poder gaire perill sobre la porteria defensada per Raúl Fernández.

Avui és el torn del Nàstic de Tarragona, que a partir de les vuit del vespre rep al Nou Estadi el Tenerife en el segon duel catalanocanari de la jornada. Els grana intentaran començar bé l'any davant de la seva afició.