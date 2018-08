La Roma assalta Torí gràcies a un gol tardà de Dzeko i l'Inter cau al camp del Sassuolo

Un gol del davanter bosnià Edin Dzeko al minut 89, després d'una gran jugada del prometedor extrem holandès Justin Kluivert, va permetre la Roma endur-se un triomf per la mínima al camp del Torí (0-1), que li permet començar la sèrie A amb bon peu.

En l'altre partit més interessant de la jornada, l'Inter de Milà no va estar tan encertat i va caure per 1-0 al camp del Sassuolo. Domenico Berardi va fer l'únic gol del matx al minut 27, després de transformar un penal. En els altres duels del dia, l'Spal va superar per la mínima el Bolònia (0-1), l'Empoli va tombar el Cagliari (2-0) i el Parma i l'Udinese es van repartir els punts (2-2).

Finalment, cal destacar que els partits Sampdoria-Fiorentina i Milan-Genoa, que s'haurien d'haver jugat ahir, van ser aplaçats a causa de l'accident del pont Morandi de Gènova i es disputaran el 19 de setembre i el 31 d'octubre respectivament.