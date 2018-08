La setena edició del Torneig de Ràpides de Navarcles corona Vicenç Esplugas

Com cada 15 d'agost, la plaça de la Vila de Navarcles és l'escenari del millor Torneig de Ràpides d'escacs de la Catalunya Central. Dins el marc de la festa major de la localitat bagenca es va dur a terme la disputa de la setena edició d'enguany, on es va coronar l'escaquista del Valls Vicenç Esplugas (2400 ELO), Mestre Fide, com a vencedor absolut després de sumar 8,5 punts dels 9 possibles.

A les 10 del matí es va donar el tret de sortida amb la disputa de la primera ronda davant de l'ajuntament del poble i que va finalitzar al voltant de les 2 del migdia després de disputar les nou rondes a cinc minuts que durava la matinal. A la mateixa hora, però sobre un total de 5 rondes, també es va disputar el torneig infantil sub-14 amb un total de 5 rondes a 10 minuts. El torneig d'adults, englobat dintre del Circuit d'Escacs de la Catalunya Central, va tenir com a guanyador absolut el jugador del Valls Vicenç Esplugas, que va mostrar-se inexpugnable i no va cedir en cap partida. El jugador del Barcelona Juan Manuel Sánchez va finalitzar segon amb un total de 7,5 punts, mentre que l'esglaó final del podi va ser per a l'escaquista del Peona i Peó Roger Cervelló, després d'acabar les nou rondes amb un total de 7 punts.

El vençedor del tram d'Elo 1700-1850 va ser Ricardo Salvador del Colon Sabadell, després d'obtenir un total de 6 punts i finalitzar dins del top-10 de la classificació general. El guanyador del tram d'Elo 1850-2000 va ser el navarclí Guillem Clavel, després de finalitzar en la posició número 9 i d'obtenir uns meritoris 6 punts. El premi per al millor jugador de Navarcles va ser per a Carles Pérez, que va finalitzar un torneig molt bo amb un total de 5 punts. Cal destacar un cop més la numerosa presència d'escaquistes; un total de 54 jugadors en el torneig dels adults fan que la competició en aquesta localitat bagenca sigui de les més importants de la Catalu-nya Central pel que fa al Circuit d'Escacs de Ràpides.



Dan Clotet, el millor del sub-14

El jove escaquista de la Joviat Dan Clotet va imposar-se en la cinquena edició del Torneig infantil sub-14, amb un total de 14 participants, després de finalitzar la competició invicte amb un total de 4,5 punts dels 5 possibles. Ernest Juncosa, del Peona i Peó, va finalitzar en la segona posició amb un total de 4 punts. També amb 4 punts va acabar Arnau Pons, de la Joviat, en tercera posició de la general.

El millor jugador sub-12 va ser Joan Duarri, del Santpedor, que va acabar el torneig amb un total de 3 punts a la setena posició. El millor escaquista sub-10 va ser Oriol Pelegrín, de la Joviat, qui va acabar vuitè amb 2 punts. El millor sub-8 va ser Adrià Pérez, del Tona, i el millor jugador de Navarcles va ser Joan Guerrero.