El Sevilla i André Silva es passegen en el retorn del Rayo Vallecano a Primera Divisió

El Sevilla va fer de botxí en la festa de retorn a primera divisió del Rayo Vallecano. El conjunt de Pablo Machín no va tenir pietat del recent ascendit i gràcies a un pletòric André Silva, autor de tres gols, va passar per sobre del conjunt madrileny.

L'esquema tàctic de Machín, amb tres centrals i dos carrilers, va ser difícil d'aturar pel conjunt de Michel, que no va viure el somni esperat en el seu debut a la lliga amb el Rayo. Només havien passat 14 minuts de joc i Franco Mudo Vázquez feia el primer gol del partit.

El va fer molt mal als de Vallecas que van veure com el Sevilla es creixia amb el pas dels minuts, així com també la punteria del seu nou. André Silva va ser tot un maldecap per a un Rayo que, almenys, va fer un gol al minut 94.