El Cadí la Seu s'estrenarà en la preparació contra el València Basket

El València Basket de Rubén Burgos serà el primer rival de pretemporada del Cadí la Seu. El desplaçament de l'equip valencià a la capital de l'Alt Urgell el 15 de setembre servirà a Sedis Bàsquet per presentar el primer equip femení i la resta del club. El conjunt que entrenarà Bernat Canut disputarà cinc o sis partits abans d'iniciar la lliga en l'Open Day de Torrejón de Ardoz el 13 d'octubre davant l'Ensino Lugo.

El València és el convidat per disputar el Memorial Jesús Cervós, tradicional partit que serveix al Cadí per presentar-se davant l'afició urgellenca i que enguany és, a més, el primer partit d'una pretemporada que té rivals definits però que ha d'acabar de tancar els serrells quant als horaris. Contra les de Rubén Burgos, que s'han reforçat molt i bé amb jugadores com Anna Gómez o Tamara Abalde, exjugadores del Cadí, l'enfrontament es preveu per al dissabte, 15 de setembre, al pavelló municipal urgellenc.