Engega el nou projecte del Manresa FS

Una xerrada tàctica d'una hora de durada i un entrenament de quasi dues. Els jugadors del Manresa FS van viure ahir, al Pujolet, un exigent inici de pretemporada. El curs esportiu 2018-19 es presenta ple de reptes per a un club que, la temporada passada, va conviure amb situacions antagòniques: una crisi directiva i social va precedir la conquesta del títol de campió del grup 3 de Segona B. El saragossà Colo-colo va impedir als manresans signar un històric ascens a Segona Divisió.

La plantilla del Manresa FS, que començarà la lliga contra l'Indústries Santa Coloma B, nova denominació del Catgas B, el proper 15 de setembre, ha patit una substancial remodelació aquest estiu, amb l'objectiu de rejovenir-la i manresanitzar-la. Pere Joan Pusó, president del club, reafirma que «la junta directiva s'ha proposat recuperar l'essència Manresa que ha caracteritzat la història de l'entitat, alhora que es vetlla per garantir l'equilibri pressupostari, sense renunciar a fer un projecte esportiu ambiciós».



El retorn de Paco Cachinero

La banqueta del Manresa FS l'ocupa un nou inquilí. El tècnic de Montornès del Vallès Paco Cachinero va substituir el dimissionari Gerard Floriach el 26 de juny passat. Cachinero ja va entrenar els blanc-i-vermells en una etapa anterior, durant dos exercicis, entre l'estiu del 2012 i el del 2014.

La continuïtat del porter Aleix Dalmau; dels ala-tanca Carles Lavado i Xavier Santaella, Santa; així com la dels ales José Antonio Calvo, Josan, i Carlos Corvo s'ha complementat amb el retorn del golejador Asis Boukhress (CCR Castelldefels), després del parèntesi d'un curs. Aquests jugadors han de conformar la base de l'equip i han de facilitar l'acoblament dels nouvinguts Albert Seuba (FS Solsona); Nil Roijals (FS Sant Esteve Sesrovires); Pep Costajussà (CN Sabadell); Carles Güell (CF Igualada) i Karim Azhari (CEFS Manlleu). El juvenil Òscar Arenas completa la plantilla.

Paco Cachinero assenyala que «hem fet un equip amb jugadors joves i prometedors, amb potencial i un ampli marge de creixement, que s'adequa al que jo volia». Tot i això, el vallesà reconeix que el Manresa FS no ha pogut concretar la incorporació d'un o dos jugadors contrastats, tal com es pretenia, fet que «no vol dir que no tinguem una plantilla competitiva», conclou.

Pere Joan Pusó es congratula «d'haver recuperat a jugadors fets al planter que van deixar el club per raons extraesportives», alhora que lamenta «que Roger Bermusell hagi optat per un altre camí per continuar la seva carrera esportiva». El manresà s'ha decantat per continuar la seva trajectòria en un dels equips punters de la lliga romanesa. Pusó emfasitza que «malgrat tot, tenim Carles Corvo, el millor jugador de Segona B, i a un dels millors tècnics de l'estat. Rejovenir i manresanitzar l'equip no ens resta ambició. Aquest curs hem de lluitar per assolir una de les tres primeres posicions, que atorguen la classificació per a la Copa del Rei, sense descartar altres objectius».

Enguany, la lluita pels llocs capdavanters es preveu aferrissada al grup 3 de Segona B. A priori, el CCR Castelldefels ha de ser l'equip a batre. El club del Baix Llobregat s'ha reforçat amb el veterà tanca brasiler Ari Santos (Catgas Santa Coloma); amb el tanca Antonio Cortés, Gordillo (Bisontes de Castelló), exjugador del Manresa FS, i amb el pivot Héctor Albadalejo (Pescados Rubén Burela). Paco Cachinero remarca que «a més, han fitxat dos jugadors del filial colomenc, Toni Hinojosa i Sergio Costa, Chechi. I no són l'únic equip que s'ha reforçat. També ho han fet el CN Sabadell, l'Hospitalet Bellsport i el Futsal Mataró». Tot i que preferiria una pretemporada de cinc setmanes, el vallesà confia a «tenir l'equip en condicions de competir» en l'exigent inici de lliga que el calendari ha deparat als manresans que, en les quatre primeres jornades, rebran l'Indústries Santa Coloma B i el CN Sabadell i visitaran l'Hospitalet Bellsport i l'Escola Pia de Sabadell.

Per últim, Pere Joan Pusó exposa que «el pressupost global del Manresa FS per al nou curs és de 135.000 euros. Per cobrir-lo ens falta un patrocinador o diversos copatrocinadors que ens aportin 20.000 euros. Treballem de costat amb l'Ajuntament per concretar el suport d'una o diverses empreses. No volem comprometre la viabilitat futura de l'entitat». «Per això fem un primer equip compatible amb la realitat econòmica del club», conclou el president.