La final del mundial femení sub-20 tindrà la presència d'una fruitosenca

La santfruitosenca del Màlaga, Paula Fernández, viurà divendres, en directe, una final del Mundial i amb la possibilitat de jugar-la. Tot i no actuar ahir cap minut, la bagenca va tenir una gran alegria en veure com Espanya va derrotar l'amfitriona, França, en la segona semifinal de la Copa del Món sub-20 i es va classificar per a la final. El sisè gol de la jugadora mallorquina del Barça Patri Guijarro en el campionat va servir per donar el triomf a l'equip de Pedro López, que està completant un gran campionat. L'altra heroïna del partit va ser la portera Catalina Coll, del Collerense, una altra balear, que va aturar el penal que va llançar Marie-Antoinette Kototo, que hauria donat l'empat a França.

Possessió espanyola

L'equip francès va cedir la possessió a Espanya en la primera part. Aquesta va arribar al 69 % i va intentar anul·lar el joc creatiu de Bonmatí i Guijarro per trobar les transicions ràpides de les davanteres. Així, Emelyne Laurent va tenir les primeres oportunitats del partit que va refusar una inspirada Cata Coll. Espanya es va aproximar al minut 26, quan Maite Oroz no va poder definir una centrada de Guijarro. Les espanyoles haurien pogut marcar abans del descans, però Claudia Pina i Damaris Egurrola no van estar encertades i una defensa gal·la va refusar el segon dels xuts.

La segona part va començar de la millor manera. Una centrada lateral de Lucía Rodríguez no va trobar primer la rematada de Claudia Pina. La pilota va rebotar molt amunt i Patri Guijarro, de cap, va situar l'esfèrica allà on la portera ja no va poder arribar.

Després del gol, però, Espanya es va quedar amb deu jugadores per doble amonestació a Aitana Bonmatí, que es perdrà la final i que pot deixar un forat al mig del camp que podria aprofitar Paula Fernández per entrar al seu lloc.

El partit es va complicar més pel penal de Laia Aleixandri, que va tocar la pilota amb les mans, però Cata Coll ho va resoldre en aturar el xut de Kototo. Tot i patir el setge de les franceses fins al final, Espanya va resistir i va classificar-se per a la final.