El Palamós considera que el Manresa té molta barra per no haver volgut jugar l'amistós de dissabte

Segueixen les repercusions per la negativa del CE Manresa a jugar el partit amistós de dissabte passat a Palamós perquè el club gironí volia cobrar 15 euros per cada entrada. Ahir, el director de comunicació dels palamosins, Pere Subirana, va fer unes piulades a Twitter en què afirmava que «en trenta anys en el futbol no havia vist mai la cara dura d'un rival de pretemporada com el Manresa dient que 'o els nostres aficionats entren gratis o marxem'». Segons ell, l'entrada costava deu euros, no quinze, i afegeix que «pensaven que el Palamós s'arronsaria i s'han trobat amb una junta forta i coherent que no s'ha acollonit davant del xantatge». Subirana diu que el seu club té «boníssimes relacions amb tots el clubs catalans, però el Manresa n'és l'excepció», recordant casos passats.