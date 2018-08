Confiat que s'iniciïn els millors anys de la seva carrera

? Simón farà 28 anys el 6 de setembre i, segons ell, aquesta edat marca «l'inici dels millors anys d'un ciclista. El físic està en les millors condicions i tens una experiència que fa que no gastis tantes forces com quan eres jove». En el temps que fa que corre, no ha aconseguit tenir encara «una definició exacta de mi com a ciclista. Potser polivalent, algú que pot respondre en una clàssica o en una etapa de muntanya en què acabi amb un grupet petit». Per ara, no sap com discorrerà el seu futur. Té contracte fins a final de temporada i «caldrà veure si renovo o surt alguna possibilitat millor. Ara em vull centrar en la cursa i no pensar encara en això».