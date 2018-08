David Checa disputarà amb Kawasaki el proper mundial

El pilot santfruitosenc David Checa, tricampió del món de resistència EWC, ha confirmat el seu fitxatge per l'equip francès SRC Kawasaki per disputar la propera temporada 2018-2019, el Mundial de Resistència, que s'iniciarà amb la Bol d'Or que se celebrarà al circuit Paul Ricard els propers dies 15 i 16 de setembre.

L'equip SRC Kawasaki, a més de David Checa, tindrà a les seves files dos pilots francesos. Es tracta de Randy de Puniet i Jerémy Guarnoni.

Fa dos mesos que el conjunt GMT-94 Yamaha, amb qui el pilot santfruitosenc va aconseguir tres campionats mundials (2003, 2014 i 2016-17) i cinc subcampionats, anunciava per sorpresa que deixava de participar en la resistència per passar al mundial de Supersport. Aleshores el tres pilots de l'equip, Checa, Canepa i Di Meglio van haver de buscar noves escuderies.



Nova escuderia

El primer va ser l'italià Niccolò Canepa, que ha passat a l'equip oficial YART (Yamaha Àustria Racing Team) amb Marvin Fritz i Broc Parkes. Després, el francès Mike Di Meglio, que s'integra en el nou campió del món FCC TSR Honda, on substituirà Alan Techer per formar amb Josh Hook i Freedy Foray. I ara és David Checa qui fitxa per l'equip Kawasaki.

David Checa deia que estava molt content amb el seu nou equip: «Comença una altra història. Tinc 38 anys, però estic il·lusionat d'iniciar aquesta nova aventura, amb la seguretat que la meva experiència pot aportar molt a l'equip». L'inici al Bol D'Or serà una bona oportunitat per comprovar l'acoblament a aquesta nova moto.