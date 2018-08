Gest de Rakitic cap al Barça davant de l'interès del PSG

Ivan Rakitic és el nom del moment en clau del mercat de fitxatges del Barça, després que el croat hagi despertat l'interès del PSG francès. Malgrat la temptadora oferta econòmica que podria plantejar el conjunt de París, el blaugrana va tenir un gest favorable al seu club a les xarxes socials.

Rakitic va publicar una foto de l'entrenament d'ahir a la tarda i hi escrivia al peu «Força Barça». Si bé és cert que es tracta d'un missatge habitual entre els jugadors quan publiquen fotografies dels entrenaments, la situació actual del jugador va fer que el missatge fos interpretat com a positiu de cara al Barça.

Davant aquesta probable oferta del PSG per Rakitic, el nom del seu possible substitut ha anat sonant amb més força. No parlem d'un altre que no sigui Paul Pogba, agent del qual, Mino Raiola, va demanar públicament a l'United que vengui el jugador.

Pogba ha estat relacionat amb el Barça aquest estiu i després dels rumors de Rakitic, el seu nom ha agafat més força. Raiola va avisar per Twitter que el club hauria de vendre el jugador perquè aquest pugui trobar un nou club.

D'altra banda, una altra carpeta per tancar en la darrera setmana del mercat de fitxatges és la de Rafinha. La possibilitat que el brasiler acabi traspassat al Betis s'ha anat refredant perquè el club andalús no podria pagar els diners que demana el Barça pel jugador. Rafinha vol un protagonisme que difícilment podrà aconseguir en el club blaugrana.