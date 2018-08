L'Ateneu les Bases acollirà el 45è torneig Ciutat de Manresa

El darrer dia de la Festa Major de Manresa es reservarà per als escacs a l'Ateneu les Bases de la capital bagenca. L'auditori acollirà la 45a edició del torneig Ciutat de Manresa, el campionat d'aquest tipus amb més edicions de tot l'estat. Tindrà lloc entre les deu del matí i la una del migdia, l'entrada per veure'l és gratuïta i hi poden jugar federats i no federats.

Al torneig s'espera la participació dels guanyadors de l'edició passada, el peruà Miguel Muñoz i l'armeni Karen Movsziszian. Les inscripcions es poden fer a melladov1@hotmail.com o bé enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 653 68 33 24.