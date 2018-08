L'Igualada Femení afronta aquesta temporada amb quatre cares noves

L'Igualada Femení HCP ha començat la pretemporada amb la primera sessió d'entrenament dirigida per la preparadora asturiana María Fernández Pulgui, acompanyada per la preparadora de porteres, Sílvia Borràs, i pel tècnic David Parra. El conjunt anoienc presenta quatre jugadores noves respecte de la passada temporada. Es tracta de Carla Claramunt, Querat del Águila, Mariona Simon i Maria Bonet, que es repartiran entre el primer i el segon equip per tal d'afrontar les respectives competicions amb garanties.

Amb set jugadores de pista i tres porteres a la primera sessió, les igualadines es van començar a preparar per a una etapa que servirà de continuació a una temporada anterior que cal qualificar d'excel·lent, tot i que al final va faltar la cirereta de l'ascens. El primer equip va caure a les semifinals de la Nacional Catalana contra el posterior vencedor, el CP Voltregà, i acabaria quart després de perdre, en una ajustadíssima eliminatòria, contra l'HC Mataró.

Tot i que el club no descarta més incorporacions de darrera hora, l'entrenadora està satisfeta amb el grup de jugadores i porteres per la seva joventut, qualitat i treball i afronta amb il·lusió la temporada, que començarà el proper 15 de setembre davant del Voltregà. De fet, Pulgui serà l'encarregada de dirigir els destins dels dos equips, del sènior femení i del sub-16.