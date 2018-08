Els altres nous perceben un projecte «il·lusionador»

El Baxi Manresa va presentar ahir tres cares noves, a part de la de Justin Doellman, respecte de la campanya passada. Una no ho és tant. Pere Tomàs és l'únic jugador que hi ha a la plantilla dels que va baixar fa dos anys i, després de seguir el mateix camí a Bilbao, torna perquè «aleshores em vaig trobar molt a gust i m'hi vaig sentir molt identificat».

L'ala de Llucmajor és clar en dir que «hi ha un projecte il·lusionador. El club ha fet molt bona feina durant l'estiu i ha portat gent amb experiència a la lliga, però ara és qüestió de formar un equip. Fa anys que soc en aquest món i, per molts noms que tinguis, al final has de jugar bé». Tomàs també pensa que la combinació amb els jugadors de l'any passat «pot ser bona. Els ajudarem a adaptar-se a la lliga i ells ens empenyeran amb la seva il·lusió».

El nord-americà Ryan Toolson, en un castellà perfecte, estava ahir cansat per la diferència horària però ja havia pogut descobrir «una ciutat bonica i més gran del que esperava». Volia tornar a l'ACB, després de passar per l'Unicaja i el Gran Canària, perquè «aquí em sento còmode, parlant castellà. La família sempre s'hi ha trobat bé i volíem tornar» de les experiències a Rússia i Turquia, que han estat «més dures». L'escorta va mostrar coneixement sobre el passat de Peñarroya al club. «Després de firmar el contracte en vam parlar. Em va explicar la seva història aquí. És un fet especial per a la ciutat que vingui i ens guiï». De cara a les possibilitats de l'equip, «Doell-man, Renfroe i jo, que tenim molta experiència als play-off, podem ajudar molt».

Menys expressiu es va mostrar el serbi Marko Lukovic, que valora molt positivament «l'oportunitat de tornar a la millor lliga d'Europa» després de jugar vint partits la temporada passada a l'UCAM Múrcia. Aquella primera experiència va ser complicada perquè «tot era nou per a mi, al principi tot em sorprenia. Ara serà més fàcil perquè ja conec la lliga, els equips, els àrbitres, els jugadors i costarà menys d'adaptar-m'hi». Segons ell, aportarà «punts, rebots i energia».