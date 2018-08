El Barça goleja en la festa del Sant Esteve Sesrovires

arxiu particular

Un Sanes Arena ple de gom a gom per la visita del Barça

L'Handbol Sant Esteve Sesrovires va convertir la golejada davant el Barça a les semifinals de la Supercopa de Catalunya en una festa per a jugadors i aficionats. El fet que et visiti el Barça no passa sempre i així ho va demostrar un Sanes Arena ple de gom a gom.

Els del Baix Nord van sorprendre d'entrada els blaugrana. Així, al minut cinc guanyaven 4-1, però a partir del deu, els homes de Xavi Pascual van posar la directa i ja no hi va haver més partit.

Els sesrovirencs van començar els entrenaments de pretemporada dilluns, de fet, alguns jugadors segueixen de vacances i el Barça era el primer partit del nou curs. En aquest sentit, els homes de Dani Ariño van afrontar el matx com el que és, una festa per al poble i l'afició.

El Sant Esteve jugarà el primer partit de pretemporada aquest dissabte contra el Barça B, i abans del debut a la lliga, que serà el 22 de setembre, jugarà quatre o cinc amistosos més.