El Bike Kids Club enceta el quart curs de l'escola de ciclisme del Bages

Per a aquest nou curs s´ha creat una escola de bicitrial arxiu particular

El Bike Kids Club Ciclista del Bages gestionarà per quart any consecutiu la primera escola de ciclisme de la comarca per a infants. L'escola va néixer el 2015 amb cinc nens i en només dos anys es va consolidar plenament a Manresa. Ara s'està consolidant també a la comarca com una opció esportiva més per als més menuts.

El nou curs de l'escola engega amb moltes novetats, la principal de les quals és el Bike Kids Parc Manresa, una zona de lleure per a la bicicleta integrada per diferents circuits en què la col·laboració de Cube ha estat imprescindible per adequar-los al polígon industrial Els Trullols. Una altra novetat és que hi haurà escola de bicitrial, amb diferents zones de dificultat per a tots els nivells.

Enguany, l'oferta d'activitats extraescolars s'amplien a l'escola La Sèquia, i es continua fent els dilluns a l'escola Riu d'Or de Santpedor i el dimarts a l'escola Coll-baix de Sant Joan. El dimecres i el dijous es faran les classes a les instal·lacions del Cube Manresa i els dissabtes al matí, al Bike Trial.

Tot i que el curs anterior Bike Kids va competir amb els seus alumnes en diferents proves de la Copa Catalana de BTT, la filosofia no deixa de ser que els nens gaudeixin de la bicicleta i adquireixin valors amb aquest esport.

Bike Kids va començar a l'Ateneu les Bases però per necessitat d'espai es va traslladar al Cube. La idea d'aquesta escola de ciclisme és que sigui una activitat extraescolar més. La modalitat de Bike Kids és la bicicleta de muntanya i un dels objectius és cobrir el buit que hi ha en l'ensenyament d'aquest esport a la comarca i a Catalunya.