Cristiano Ronaldo: «Vull fer història també a la Juventus»

El davanter portuguès de la Juventus Cristiano Ronaldo va afirmar que desitja «fer història també» al club italià, després d'aconseguir un currículum excel·lent al Reial Madrid. Ronaldo també va assegurar haver-se adaptat bé a Torí, després de reiterar que va ser una «decisió fàcil» fitxar per la Vecchia Signora.

«Hi ha coses a la vida que semblen escrites en el destí. No ho hauria esperat, però ha passat. La decisió ha estat fàcil perquè la Juve és un gran equip. El que he fet al Reial Madrid és històric, ho he guanyat tot i en aquest equip tinc molts amics. La meva família viu allà però la decisió de venir a Torí ha estat fàcil. Vull fer història també en aquest club», va afirmar en una entrevista per a la plataforma de streaming DAZN.

Cristiano Ronaldo es va declarar «entusiasmat» per jugar en un dels clubs «més grans» del món. «M'he adaptat bé a Torí, estic feliç, l'equip és fort i estic sorprès en positiu. M'agrada la mentalitat, és positiva», va assenyalar.

Respecte als seus reptes, Ronaldo va dir que vol tornar a aixecar la màxima competició continental de clubs, la qual ha guanyat de forma consecutiva els tres últims anys amb el club blanc.