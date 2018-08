Jasper Cillessen es lesiona i estarà dues setmanes sense poder jugar

El porter holandès del Barça Jasper Cillessen va abandonar l'entrenament d'ahir en tenir un esquinç a la zona intercostal esquerra que el mantindrà unes dues setmanes fora dels terrenys de joc, segons les avaluacions dels metges blaugrana. En tot cas, el període de baixa dependrà del dolor que senti el jugador.

Amb aquesta inesperada lesió, el porter holandès podria perdre's els partits davant el Reial Valladolid i l'Osca, que es disputaran abans de l'aturada de seleccions. El seu lloc en la convocatòria previsiblement serà ocupat pel porter del Barça B Jokin Ezkieta.

L'evolució de la seva lesió estarà supervisada personalment pel doctor Ricard Pruna. Cillessen va començar la temporada oficial com a suplent i aquesta lesió complica més la seva possible sortida del club. Els últims dies de mercat obrien les possibilitats, però aquesta lesió és un problema.

L'entrenament blaugrana també es va cobrar una altra víctima, en aquest cas Sergi Samper. El jugador de la pedrera pateix un equinç al lligament lateral intern del turmell esquerre, però sembla ser que no és greu i que en dues setmanes podria tornar a entrenar. Cal recordar que Samper, el mes de gener passat, es va fracturar el peroné esquerre i els lligaments del turmell.



Rafinha, més dins que fora

A hores d'ara, el Barça veu Rafinha més a prop de quedar-se que de marxar al Betis. Els sevillans volen la cessió del migcampista brasiler, però els blaugrana només volen parlar de traspàs.

La possibilitat que Rafinha jugui al Betis s'ha anat refredant. El Barça exigeix un traspàs amb una oferta convincent, tenint en compte que a l'Inter de Milà li van demanar 35 milions, xifra que, aproximadament, demanarien al conjunt bètic.

En el capítol de fitxatges, una de les pretensions del Barça, Adrien Rabiot, hauria refusat una nova proposta de renovació del PSG a l'espera de tenir alguna oferta del Barça. Segons va revelar el portal Paris United, la darrera xifra econòmica refusada per Rabiot és de 7,2 milions d'euros per any. Recordem que el francès queda lliure l'estiu vinent i que per aquest motiu el PSG no vol deixar anar gratis el jugador.