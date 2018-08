Joc de trons entre els barris manresans

Sis equips de Manresa, el Centre d'Esports amb la formació juvenil A, la Balconada, el Gimnàstic, amb el juvenil B, el Sant Pau, que s'incorpora enguany, el Pare Ignasi Puig i la Pirinaica lluitaran des de demà, al Gimnàstic Parc, per endur-se la copa de la desena edició del Torneig Interbarris, una iniciativa sorgida a mitjana dècada passada i que ha viscut diferents moments, vinculats a la Festa Major de Manresa.

D'aquesta manera, es disputaran dos triangulars, amb partits de 30 minuts cadascun, que determinaran els campions dels grups que s'enfrontaran dissabte a partir de les 20 hores en la final, un cop finalitzi el Trofeu Ciutat de Manresa entre el Gimnàstic juvenil i el Gironella (a les 18 hores). A la presentació hi van assistir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; el delegat al Bages, el Berguedà i la Cerdanya i directiu de la Federació Catalana de futbol, Esteve Olivella; la delegada del futbol femení, Susana Pueyo, i representants dels sis clubs participants, amb els respectius presidents al capdavant.

Serracanta va remarcar la voluntat de l'Ajuntament de fer present l'esport al programa de la festa major: «Són dates dolentes per a la majoria de clubs esportius, que encara no han començat la temporada, però el futbol, que sempre és molt matiner, ja està en marxa». Tot i així, al programa de la festa major hi ha «futbol, bàsquet, ciclisme, escacs, petanca i activitat física en diversos actes populars».

En relació amb el Torneig Interbarris, Serracanta va explicar que lliga perfectament amb l'esperit de la campanya «A Manresa fem equip»: «Donem la imatge d'unitat: els clubs treballen conjuntament i participen al torneig, amb una rivalitat ben entesa. Això és positiu per a la ciutat i demostra que, quan cal, ens ajuntem per fer projectes plegats i competir amb esportivitat». El torneig, a més, és la posada de llarg dels clubs, que presenten les novetats i és un moment d'intercanvi amb els altres equips de cara a la nova temporada. El regidor va donar les gràcies a la federació, als clubs i, especialment, al Gimnàstic, amfitrió d'enguany, i va confiar que la Pirinaica pugui disposar aviat del camp de gespa projectat i aquest sigui l'escenari de la propera edició.

Per la seva banda, el president del Pare Ignasi Puig, Paco Álvarez, va explicar que en les dues primeres edicions de l'etapa actual del torneig, els anys 2008 i 2009, «hi havia nou equips participants, i el vencedor no era l'equip que gua-nyava més partits, sinó el més esportiu. A l'inici de la competició tots els conjunts disposaven d'un total de 25 punts, que s'anaven restant amb accions com, per exemple, targetes grogues».

El PI Puig, el més llorejat



En les nou edicions anteriors del torneig, el Pare Ignasi Puig es va proclamar campió en tres ocasions (2012,14 i 16), el Gimnàstic en dues (2015 i 17), i el Montcau (2008), la Font dels Capellans (2009), la Balconada (2010) i la Pirinaica (2013). L'any 2011 l'Interbarris no es va poder disputar.