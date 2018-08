Els jugadors amenacen de fer vaga pel partit als Estats Units

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, va declarar dimecres, després d'una reunió amb els capitans dels equips de la Lliga Santander, en relació sobretot amb la decisió de disputar partits als Estats Units, que jugar allà és «una bogeria» i que, «per unanimitat», els jugadors es neguen a aquesta decisió. A més, van parlar d'una possible vaga en la qual l'organisme arribarà «fins al final».

Després d'una reunió en què hi havia, entre d'altres, els blaugrana Sergi Roberto i Sergio Busquets i els madridistes Nacho i Sergio Ramos, Aganzo va proclamar que «els futbolistes no estem en venda, no només pensem en els diners, pensem en l'afició i en la salut. Aquí veiem el futbol d'una altra manera. Anar allà és una bogeria, no hi ha temps material al calendari, ha arribat el moment de dir prou».

El president del sindicat va afegir que «els jugadors estan indignats, sorpresos i no entren en raó. Segur que hi estan en contra, no n'hi ha hagut cap que hi hagi estat en desacord, hi ha hagut unanimitat. Hi ha clubs que estan d'acord amb la decisió i hauran de buscar una solució. Ells han d'oferir més informació».