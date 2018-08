L'Ajax encarrila la classificació per a la fase de grups de la Lliga de Campions

L'Ajax va derrotar per 3-1 el Dinamo de Kíev i deixa encarada la seva classificació per a la fase de grups de la Lliga de Campions, tot i que el gol dels ucraïnesos a fora de casa pot complicar-li l'existència en el partit de tornada de dimarts que ve. Si els holandesos passen ronda, serà més complicat que el Barça pugui accedir a fitxar el seu jugador Frenkie de Jong.

El primer gol va arribar ben aviat, marcat per Van de Beek, que va aprofitar una errada del porter Boyko. Tot seguit, el Dinamo va empatar en aprofitar Kedziora un refús en curt del porter Onana. Però abans del descans, Ziyech, en col·laboració amb el cap del defensa Kadar, i Tadic van establir un resultat que ja es mantindria fins al final.



Igualtat a dos camps

En els altres dos partits disputats ahir, l'AEK d'Atenes va derrotar el MOL Vidi hongarès per 1-2, en un duel en què hi va haver un expulsat per banda. Els grecs tenen molt encarada, també, la que seria la primera classificació per a la fase de grups de la Champions. Més oberta està l'altra eliminatòria, ja que el Young Boys de Berna i el Dinamo de Zagreb van empatar (1-1).