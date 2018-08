L'Iberoamericà, la darrera parada d'un estiu esgotador

No en surt d'una, que es fica en un altra. La manresana Mònica Clemente està vivint una temporada molt exigent quant a competicions. Si tot just fa dues setmanes va finalitzar la seva participació al Campionat d'Europa de Berlín, Clemente ara s'apunta a la seva darrera prova internacional, el Campionat Iberoamericà, que començarà demà, 24 d'agost, a Trujillo (el Perú). «La veritat és que quan vam començar a preparar la temporada no estava previst seguir competint a final d'agost. M'he anat preparant per arribar en el meu millor estat de forma a final de juliol. No m'esperava disputar els Iberoamericans, però tampoc m'esperava moltes de les coses que m'estan passant», explicava Clemente.

La manresana reconeix que arribarà «passada de forma» a un campionat del quan «no tinc cap referència. No sé contra qui competiré, ni si hi seran les millors. Pels resultats de l'any passat, els tècnics ens han dit que estem ben col·locades per aconseguir bons resultats», assegurava Clemente. Tot i això, la saltadora de perxa explicava que afronta aquesta experiència «amb molta il·lusió, per seguir sumant experiència en les competicions».



Un estiu complet

Clemente ha viscut la millor temporada de la seva trajectòria esportiva, amb un estiu ben atapeït de competicions provocat pels magnífics resultats aconseguits. Això no treu que per a ella l'estiu s'està fent una «mica llarg» quant a proves. Aquesta odissea estiuenca de competicions internacionals va començar amb els Jocs del Mediterrani sub-23, a Itàlia. Després, la manresana va participar en els Jocs absoluts que es van disputar a Tarragona. La competicó més recent va ser fa dues setmanes, a l'europeu de Berlín.

El Campionat Iberoamericà es disputarà fins al 26 d'agost. Tres dies de competició en què participaran atletes de Sud-amèrica, d'Espanya i de Portugal. La selecció espanyola ha viatjat a Trujillo amb 25 atletes representants.