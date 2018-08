Pesic: «M'agradaria que Navarro estigués a prop del meu equip»

El Barça Lassa de bàsquet arranca avui la pretemporada amb un nou projecte comandat per Svetislav Pesic a la banqueta. L'entrenador blaugrana va concedir una entrevista a la web del club en què va reconèixer que voldria «tenir Navarro a prop del meu equip. La seva mentalitat guanyadora serà útil per a nosaltres».

El tècnic serbi va explicar que «vam fer una anàlisi profunda de l'equip tant amb Nacho Rodríguez com amb el meu staff a final de temporada. El fet d'haver arribat a mitja temporada, a part d'haver pogut tenir èxit amb la Copa del Rei, em va fer veure amb qui podíem comptar de cara al nou curs i amb qui no».

Respecte al disseny de la plantilla d'aquesta temporada, Pesic va destacar la importància de canviar, buscar jugadors amb experiència a l'Eurolliga i a la Lliga Endesa. «Només hem canviat dos jugadors que eren clau, com Moerman i Koponen, que van complir amb les exigències del club. En el seu lloc ens vam decidir per jugadors amb experiència a l'Eurolliga, com Singleton, i altres que la combinen amb l'ACB, com Pangos, Kuric, Blazic i Pustovyi», explicava.

El serbi també va comentar sobre les renovacions de Tomic i Ribas: «Una de les coses més importants és haver renovat dos jugadors amb experiència com ells».