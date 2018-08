Risoteràpia bagenca per posar en forma l'Estudiantes

El santfruitosenc Toni Fontcuberta, conegut com a Risofonku, ha estat notícia aquest dijous per unes imatges en què apareixia la sessió de risoteràpia que va dur a terme dimecres als jugadors del Movistar Estudiantes. Aquest taller es va fer a Viella, durant l'estada de pretemporada que els madrilenys hi fan.

Fontcuberta, que ja ha dut a terme aquesta experiència amb moltes formacions esportives, com ara el Tau Castelló, el Clavijo o el Breogán, de la lliga LEB Or, va ser cridat per l'Estudiantes per la seva coneixença amb el segon entrenador, Antonio Pérez, amb qui ja havia treballat a Logronyo. Com es pot veure a les imatges, els jugadors es van desinhibir durant una hora i mitja i van dur a terme un procés que els ha d'ajudar a fer equip.