Alonso: «Vull marxar sentint-me fort, no quan no sigui competitiu»

El pilot asturià de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) va explicar que la decisió d'abandonar el campionat el 2019 és «un adeu» i que volia deixar-ho sentint-se «fort», tot i que va deixar entreoberta la possibilitat de tornar en un futur, abans d'afrontar el Gran Premi de Bèlgica, tretzena prova del Mundial, que es disputa aquest cap de setmana al circuit d'Spa-Francorchamps.

«Ha estat una decisió que vaig començar a madurar des de l'any passat i aquest any hi ha hagut molts canvis dins l'equip, amb el motor d'Honda a Renault, i he pensat que mereixia la pena quedar-se un any més. M'ho he passat bé i he pensat que aquest any podia ser divertit», va manifestar en roda de premsa.

No obstant, Alonso va assenyalar que, en aquests moments, existeixen «certes prioritats», com el Mundial de resistència. «Fa un parell de mesos vaig pensar que era el moment adequat. Vull dir adeu a aquest esport sentint-me fort, no quan no tingui on anar i marxar per la porta del darrere. Vaig preferir ser jo qui prengués la decisió i trobar nous reptes que potser la Fórmula 1 no m'ofereix».

Davant la possibilitat de tornar a la categoria reina de l'automobilisme, l'asturià no ho descarta, però a mig plaç. «Ara mateix penso que és un adeu, però la vida canvia ràpidament. La vida m'ha ensenyat que pot canviar en un parell de mesos o anys. I, tal com vaig dir, tinc la porta oberta perquè no tinc una bola de vidre per saber què passarà. Es un adeu, però mai se sap», va comentar.



Sainz, satisfet pel seu futur

El pilot madrileny Carlos Sainz (Renault) es va mostrar satisfet amb el desenllaç del seu futur, després d'anunciar-se recentment el seu fitxatge pels dos propers anys amb McLaren, i va subratllar que «és impossible ser infeliç» en firmar per un equip amb tanta història.

«És impossible estar decebut quan deixes un equip per anar a McLaren. Un dels somnis que tenia des de petit era unir-me a McLaren, i és impossible ser infeliç. He format part de la família Red Bull durant molt temps i sempre vaig dir que pilotar a l'equip Red Bull era un dels meus objectius principals, però com a pilot la opció de McLaren és atractiva», va analitzar Sainz.