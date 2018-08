Arturo Vidal reitera que ha fitxat pel Barça per «guanyar-ho tot»

El xilè Arturo Vidal va reiterar ahir, en declaracions fetes a Mundo Deportivo i Sport, que ha fitxat pel Barça per «guanyar-ho tot» i que no renuncia a cap competició, arran de la prioritat per la Lliga de Campions que hi ha en tot l'entorn del Barça. Vidal, que va afirmar que «ningú no m'ha regalat arribar fins aquí», també va deixar anar un encàrrec al Reial Madrid, de qui va afegir que no hauria guanyat les dues últimes Lligues de Campions en cas que hi hagués hagut el sistema de videoarbitratge VAR. Aquest sistema tampoc no està contemplat en el torneig d'enguany, tot i que es debat si pot entrar a partir de quarts de final.

Vidal va admetre que, «com a equip nou al qual he arribat, m'agradaria guanyar la lliga, ja que per a mi tots els torneigs són nous i no els he guanyat mai, tot i que el meu torneig favorit és la Champions».

Respecte del Reial Madrid, que va eliminar el Bayern de Munic els dos darrers anys a la màxima competició europea amb arbitratges controvertits, inquirit sobre si els blancs haurien passat aquelles eliminatòries en cas d'haver-hi hagut VAR, va respondre amb un lacònic «no».

El centrecampista del país andí també va explicar que vol «deixar bé el nom de Xile al món» i va parlar de la competència que hi ha a la plantilla, que «aquest any és molt forta i provoca que l'equip sigui molt bo i aspiri a tot». Arturo Vidal també va parlar de Leo Messi, de qui va dir que «quan té la pilota és una meravella. Ens hem de moure molt per oferir-li alternatives de passada» i ser útils per al seu joc.