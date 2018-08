El Baxi jugarà a Balaguer el darrer partit de la pretemporada

El Baxi Manresa va fer públic ahir que el darrer partit abans de finalitzar la pretemporada el jugarà el proper 23 de setembre, a les 12.30 hores, a Balaguer. El rival serà l'UCAM Múrcia de Javier Juárez. Serà el darrer enfrontament abans de començar la lliga Endesa, el 27 o el 28 de setembre a la pista del Movistar Estudiantes.

D'aquesta manera, ja es coneix la totalitat del calendari de partits del conjunt de Joan Peñarroya per al proper mes. El primer matx serà el dia 1 de setembre, a Sant Julià de Vilatorta, a partir de les 20 h, contra el MoraBanc Andorra. La següent setmana, el dissabte dia 8, semifinal de la Lliga Catalana, també a les vuit, al pavelló de Bar-ris Nord de Lleida contra el Barça Lassa. La possible final seria l'endemà. El divendres 14 s'iniciarà el circuit Movistar a Oviedo. Hi haurà dos partits, contra l'Herbalife Gran Canària, el dia 14 a les 21 h, i l'endemà, a les 19.15 h, contra el València. Finalment, el duel contra l'UCAM a Balaguer. A més, el dia 21 de setembre, duel a porta tancada amb l'Iberostar Tenerife.