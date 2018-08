«En cada competició és més complicat poder-se mantenir dins de l'excel·lència»

Als 19 anys, continua superant tot els registres dins l'aigua, ha pujat al podi en totes les competicions en què ha competit i ja és un puntal de la natació adaptada a l'Estat espanyol. El millor que té és que encara pot millorar molt en el seu futur més immediat

Núria Marquès (Castellví de Rosanes, 1999) continua acumulant èxits dins l'aigua. En la seva darrera participació en els Campionats d'Europa de natació adaptada, a Dublín, la castellvinenca s'ha penjat vuit medalles (dues d'or, quatre de plata i dues de bronze) en la categoria S9 de discapacitat física. Amb aquests registres, ha superat les set medalles en el dar-rer Europeu, a Funchal (2016), i ha doblat les quatre medalles del seu primer Europeu, a Eindhoven (2014). La nedadora del CN Sant Feliu, campiona paralímpica a Rio de Janeiro (2016) i mundialista, s'ha guanyat uns dies de vacances per recuperar forces després d'un any canviant.

Sempre diu que les medalles es guanyen durant l'any i es recullen en els campionats. El botí de 8 medalles a Dublín són el treball diari al CAR Sant Cugat?

Sí, i tant! Ha estat un any molt difícil per a mi, potser el més complicat de la meva carrera. El més important ha estat el canvi d'entrenador. Després de quatre anys amb Juan Carlos Quevedo, ara sóc a les mans de Jaume Marcé. A més, he començat a estudiar a la universitat. Per tot això, aquest curs ha estat un any molt canviant i d'adaptació a un nou mètode de treball i d'horaris. Tenia una rutina molt marcada des de feia anys, quan entrenava i estudiava més a prop de casa. Tots els canvis són complicats d'assumir, però tard o d'hora havien d'arribar i ja els hem superat [somriu].

En un any tan canviant, amb nou entrenador, ha modificat la seva tècnica dins l'aigua?

Sí, i ho he comprovat a Dublín. Qui em coneix sap que la braça és un estil que gairebé no havia entrenat mai i on sempre coixejava. Amb en Jaume l'hem treballat moltíssim i he vist una millora espectacular i he retallat la meva marca personal. És més, gràcies a potenciar la braça he pogut millorar en la prova d'estils. Abans de l'estiu vaig fer rècord d'Espanya en la prova de 50 metres braça i, als Europeus, l'or als 200 estils és fruit d'aquesta millora en braça.

En set dies a Dublín, va disputar vuit finals i va nedar tres eliminatòries prèvies, va guanyar vuit medalles i va pujar al podi en proves de tots els estils. Això fa que sigui una nedadora més completa?

Fa uns anys que competeixo, que ho faig a primer nivell, i el perfeccionament fet en els estils l'últim any em fan sentir més forta en totes les competicions. Durant els darrers mesos, enfortir la braça m'ha fet més transversal a la piscina. Estic molt acostumada a nedar totes les proves en les competicions que hi participo. Acabo trinxada, amb la llengua fora, però sóc jove i mentre aguantin les forces ho seguiré fent.

Abans de l'Europeu va participar als Campionats de Catalunya de natació adaptada, a Sabadell. Penjar-se un or i tres plates, ser la millor nedadora del campionat i fer un rècord d'Espanya va ser un punt d'inflexió definitiu per arribar amb més força que mai a Dublín?

Sí que ho va ser! Després d'una temporada amb força alts i baixos necessitava un impuls per creure'm, de debò, que la feina diària tenia la seva recompensa. Les últimes setmanes abans de l'Europeu han estat molt intenses i els resultats obtinguts a Sabadell van fer-nos ser optimistes de cara a la cita de Dublín.

Després de penjar-se 8 medalles a Dublín, creu que ha tocat sostre?

Es fa difícil pensar que amb només 19 anys pots haver tocat sostre, però ja porto uns anys que en cada competició acabes superant l'anterior. Ara bé, arribarà un dia que no en podré guanyar més! Ja sumo uns anys de máxima exigència i cada cop serà més difícil mantenir-s'hi, ja que no només depèn de mi. A les rivals que ja tinc ara en poden aparèixer de millors i que t'acabin passant per davant. Ara bé, jo seguiré treballant com fins ara per seguir gaudint a la piscina.

En l'horitzó té dos reptes majúsculs: el Mundial de Malàisia (2019) i els Jocs Paralímpics de Tòquio (2020).

Primer, unes vacances merescudes! [somriu]. D'aquí a un mes, quan torni als entrenaments, començarem a treballar amb la mirada posada en les properes fites. És clar que un Mundial i, sobretot, uns Jocs són competicions molt llamineres! Ja vaig ser a Rio de Janeiro, on vaig tenir l'alegria de penjar-me una medalla olímpica, i Tòquio sona molt bé. Treballaré molt per ser-hi i repetir l'experiència de viure uns Jocs, que no passa cada any.

Des d'aquest any estudia fisioteràpia a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que sempre li havia fet gràcia INEF.

Vaig decidir-me per fisioteràpia un mes abans de fer la inscripció a la universitat. Vaig descartar INEF perquè no volia encasellar-me sempre només en l'esport. Fisioteràpia té, a més de l'esport, el camí cap a la salut. Un any després, l'elecció no podia haver estat més encertada.

L'exigència passa per entrenar i estudiar moltes hores. Al CAR Sant Cugat entrena sis hores al dia (dues al matí, dues al migdia i dues a la tarda). Té temps per fer alguna cosa més?

No gaire! De dilluns a divendres és gairebé impossible fer res més. El cap de setmana intento aprofitar el poc temps lliure que tinc per passar bones estones amb els amics i la família. De fet, són ells els que em donen forces per seguir allargant aquest somni fet realitat.